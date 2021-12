Duda Reis, Carol Dias e Maria Lina marcam presença em evento de beleza

08/12/2021 | 11:10



Se é para falar de beleza, elas arrasam! Duda Reis, Carol Dias e Maria Lina compareceram ao baile de gala da Natália Beauty, que rolou na última terça-feira, dia 7, em São Paulo, para prestigiar a marca. As três posaram juntas no tapete rosa do evento e esbanjaram glamour com os vestidos em diferentes tons de rosa.

Noite toda dela. Natália, minha irmã mais velha. Te amo, amiga, escreveu Duda, nos Stories.