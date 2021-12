Final da 8ª temporada de 'MasterChef Brasil' terá participação de Pabllo Vittar

08/12/2021 | 11:06



Os fãs do reality show gastronômico da Band estão em contagem regressiva para a disputa da grande final do "MasterChef Brasil". A disputa por uma lista de prêmios, troféu e R$ 300 mil da 8ª temporada será entre três participantes. O último episódio será exibido na próxina terça-feira, 14, a partir das 22h30. No episódio que foi transmitido anteriormente, a disputa ficou entre Eduardo, Isabella, Kelyn e Daphne, que foi a eliminada. Agora, os três finalistas irão enfrentar a última caixa misteriosa do ano, que irá compor o prato principal. Por causa da pandemia de covid-19, todos os episódios foram gravados antecipadamente. Para a grande final, os participantes irão conferir uma apresentação de Pabllo Vittar. "Vou comer bastante hoje! Hoje eu volto pra casa com um 1,5kg a mais (risos)", disse a cantora.