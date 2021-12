Taxas de juros caem após varejo fraco e acordo sobre PEC dos Precatórios

08/12/2021 | 09:47



Os juros futuros recuam em toda a curva, reagindo ao fraco desempenho das vendas do varejo em outubro, que deve reforçar a percepção de um banco Central menos duro hoje, descartando alta superior a 150 pontos-base da Selic. Há ainda alívio com o acordo sobre a PEC dos Precatórios e menos temor no exterior com a variante Ômicron do coronavírus.

As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, menor do que a mediana estimada, que era de 0,6% de alta nas estimativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast.

Às 9h20 desta quarta-feira, 8, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 marcava 11,37%, de 11,48% no ajuste de ontem, e o para janeiro de 2025 exibia taxa de 10,72%, de 10,84%. O vencimento para janeiro de 2027 caía para 10,75%, de 10,84% no ajuste de terça-feira.