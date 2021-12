Anitta cancela apresentação no Prêmio Multishow 2021

08/12/2021 | 09:11



Anitta é uma mulher cheia de compromissos! Na noite da última terça-feira, dia 7, a apresentação da cantora no Prêmio Multishow foi cancelada na véspera do evento. Isso porque, morando nos Estados Unidos, a intérprete de Girl From Rio teve problemas com o horário. No Twitter, a organização da premiação escreveu:

Infelizmente, Anitta não poderá mais se apresentar no Prêmio Multishow por incompatibilidade de agenda. É uma pena não termos sua energia este ano, mas não faltarão edições para nos divertimos juntos com a poderosa!

Outra figurinha carimbada que também não estará presente nesta edição é Ludmilla. No entanto, o problema não foi outro. Em outubro deste ano, a cantora anunciou que não marcaria presença por não ter sido indicada à categoria de Cantora do Ano. Eita!