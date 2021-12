Conheça a suíte presidencial que já recebeu Vladimir Putin em Brasília

Redação

Do Rota de Férias



08/12/2021 | 08:55



Sede do Poder Executivo Federal, Brasília recebe executivos importantes e Chefes de Estado do mundo inteiro. A suíte presidencial do B Hotel, um dos mais cobiçados empreendimentos hoteleiros do Distrito Federal, já recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os líderes de organizações como FIFA e Pfizer. Veja os detalhes da acomodação que tem diárias a partir de R$ 25.789.

Suíte presidencial em Brasília

Inaugurada em novembro de 2019 por Vladimir Putin, em visita ao Brasil para cúpula do BRIC’s, a acomodação impressiona em todos os aspectos: tamanho, sofisticação, comodidade e “facilidades secretas” para Chefes de Estado em busca de mais privacidade e conforto entre um compromisso oficial e outro.

Com vista para o Eixo Monumental e para o Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), a acomodação oferece cerca de 280m² de puro requinte e sofisticação em 10 cômodos distintos, que se traduzem em hall de entrada, sala de estar e de jantar, duas suítes, dois closets, dois banheiros, um lavabo e uma cozinha.

Os ocupantes da suíte presidencial também encontram uma biblioteca com livros de arte na sala de estar, mobiliários de grandes designers brasileiros, como Jorge Zalszupin, Zanine Caldas, Jader Almeida, Lina Bo Bardi e Betty Bettiol, bem como uma parte do acervo de arte indígena presente no B Hotel, como cestas, esculturas, quadros e objetos de decoração em geral provenientes dos povos Carajas (TO), Xingu (MT), Kayapó (PA), Yonomami (AM) e Guarani (RS).

É possível encontrar uma cama king size no quarto principal e duas camas twin na acomodação secundária. Há também chaleira, cafeteira Nespresso, frigobar, TV 4k de 65 polegadas com Netflix, lençóis Trousseau e banheiros equipados ducha, banheira de imersão, roupão e toalhas Trousseau, além de amenities L’Occitane.

Já na sala de jantar, os ocupantes encontram uma mesa para até 14 pessoas, assinada pelo designer Jader Almeida. A cozinha é equipada com geladeira e forno de micro-ondas e entrada independente para reuniões e confraternizações de negócios privativas, longe dos holofotes da mídia e do público externo. Na sala de estar da suíte presidencial, além da biblioteca, um aconchegante sofá e poltronas dão ainda mais conforto e charme para o ambiente.