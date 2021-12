Anne Lottermann deixa a Globo para trabalhar no Faustão na Band

08/12/2021 | 08:11



Nos últimos tempos, estão rolando algumas demissões ou rescisões de contratos de celebridades que fizeram parte de novelas e atrações bem-sucedidas da Globo. A mais recente é a saída de Anne Lottermann do Jornal Nacional.

De acordo com Flavio Ricco, a apresentadora do tempo acertar sua saída da emissora e já está de casa nova. Ainda segundo o colunista, antes de aceitar o convite da Band para trabalhar no novo programa de Fausto Silva, Anne foi conversar com os chefes diretos, Ali Kamel e William Bonner, e tudo foi acertado em harmonia.

A jornalista já aparecerá nas primeiras chamadas do Faustão na Band a partir de janeiro.