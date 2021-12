Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 4%

08/12/2021 | 07:23



O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 4%, em decisão anunciada nesta quarta-feira. A taxa de recompra reversa também ficou inalterada, em 3,35%. O presidente do RBI, Shaktikanta Das, disse que a recuperação da pandemia está ganhando tração, mas ainda não é forte o suficiente para ser autossustentável, e os riscos para baixo aumentaram, em parte, devido ao surgimento da variante Ômicron da covid-19. Ele reforçou que a postura do banco central permanecerá acomodatícia enquanto for necessário.

Para injetar liquidez no sistema bancário, o RBI comprou 1,2 trilhão de rúpias (US$ 15,91 bilhões) de títulos do governo no terceiro trimestre, após um programa de compras de 1 trilhão de rúpias no trimestre anterior. O RBI manteve as projeções de alta de 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e de inflação ao consumidor de 5,3% no ano fiscal encerrado em março. Fonte: Dow Jones Newswires.