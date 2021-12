Kim Kardashian e Dwayne Johnson recebem homenagens no People's Choice Awards

08/12/2021 | 07:10



Aconteceu na última terça-feira, dia 7, a 47ª edição do People's Choice Awards! Na premiação deste ano foi possível ter plateia, com o público usando máscaras e apenas as celebridades desprotegidas. O grande apresentador da noite foi o ator e humorista Kenan Thompson.

Selena Gomes levou o o título de Melhor Estrela de Comédia da TV por seu trabalho em Only Murders in the Building. A atriz não esteve no evento de modo presencial, mas agradeceu pela vitória em um vídeo, no qual apareceu visivelmente emocionada.

Não teve outra: Adele mal realizou seu comeback e já levou para casa o títuo de Melhor Cantora de 2021. Ela acabou não marcando presença no palco, mas surgiu deslumbrando em um vestido preto e em frente a uma árvore de Natal em um vídeo enviado como agradecimento.

Como não começar falando de Scarlett Johanson, que levou para casa o título de Melhor Atriz de Cinema de 2021, pelo filme Viúva Negra? Parece que ela ficou bem animada com a vitória, não é mesmo?

Christina Aguilera foi a primeira performance da noite,e a cantora deu um verdadeiro show, muita dança e uma voz que só ela tem. Christina fez uma junção de diferentes canções suas de sucesso, e quando a música trocava, a roupa dela trocava também! Poderosa demais, né? Além disso, a cantora também foi homenageada como Ícone Musical.

Kim Kardashian foi homenageada com o prêmio de Ícone Fashion da premiação! A socialite fez suspense sobre seu look ao não passar pelo tapete vermelho, mas brilhou ao entrar no palco, em formato de passarela, com um look preto da cabeça aos pés, lembrando um pouco seu look no Met Gala, mas desta vez, cobrindo seu rosto apenas com um óculos diferentão.

E teve categoria brasileira também! Quem levou o prêmio de influenciador do ano foi ela, Juliette! A ex-BBB concorria com Bielo, Camilla de Lucas, Cris Rozeira, Gil do Vigor, Nath Finanças, Paola Antonini e Pequena Lô.

E a cantora H.E.R. arrasou com uma performance para lá de agitada para animar a noite.

Dwayne Johnson foi homenageado com o prêmio de Campeão do Ano, e ao fazer seu discurso de agradecimento, o ator dedicou o prêmio à duas pessoas consideradas heróis para ele: Muhammad Ali e Shushuana, uma jovem que estava na premiação pela Make-a-Wish, uma fundação que busca realizar desejos de crianças com doenças críticas. The Rock presenteou Shushuana com o troféu, e disse: -Estar aqui hoje, e com vocês, este é o desejo dela. Ela não faz ideia do que eu estou fazendo. Eu a conheci mais cedo, disse que tenho muito orgulho de sua história. Ela é uma lutadora, tem inspirado sua família e amigos. Quero dizer o quanto você me inspirou, inspirou a todos ao seu redor e com certeza a todos aqui. Eu quero te dar isso porque você representa tudo que significa ser um campeão, então isso é para você.