Dynho Alves, Mileide Mihaile, Solange Gomes e Aline Mineiro estão na Roça em A Fazenda 13!

08/12/2021 | 02:11



Chegamos à reta final em A Fazenda 13!

Sthe Matos foi a vencedora da Prova de Fogo e após abrir o lampião, decidiu ficar com a chama Amarela e presentear Dynho Alves com a Vermelha. Em seguida, ela abriu seu poder, que dizia:

O dono deste poder deve escolher entre ficar imune à formação da Roça ou dez mil reais.

A peoa optou pela imunidade, por conta do quanto o jogo está afunilando.

Depois, o Fazendeiro da semana, Rico Melquiades, fez sua indicação à Roça, colocando Dynho na berlinda!

Aberta a votação dos peões, e quem levou mais votos da casa foi Bil Araújo. O peão decidiu puxar Aline Mineiro, que estava na baia.

E a noite desta terça-feira, dia 7, também contou com o bom e velho Resta Um! Quem começou foi Aline. A peoa salvou com muita alegria a amiga Marina. Ela salvou Mileide, dizendo que sempre a achou muito verdadeira e que a admira. Mileide salvou o MC Gui por conta de confusões que ela teve com a Sol na última semana. Com isso, Sol ocupou o último banquinho.

Se você acha que a noite acabou por aí, está enganado! Dynho abriu o poder da Chama Vermelha e teve a chance de trocar um peão da Roça, que só não podia ser ele mesmo por ter sido indicado pelo Fazendeiro. O peão salvou Bil e colocou Mileide, dizendo que é uma pessoa que vai levar para a vida, mas por estratégia, quer puxá-la, ainda mais porque a peoa ainda não foi para a Roça.

Solange tinha o direito do veto da Prova do Fazendeiro, e sendo coerente com seu desentendimento mais recente, a peoa vetou Mileide de fazer a prova.