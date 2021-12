Janeth Arcain se emociona em homenagem no Sergipe

Dérek Bittencourt



07/12/2021 | 23:54



A ex-jogadora de basquete Janeth Arcain, que vestiu a camisa do Santo André, mora e mantém projeto social na cidade, foi homenageada ontem no Prêmio Brasil Olímpico, em cerimônia realizada no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, no Sergipe. A paulistana de 52 anos foi às lágrimas ao receber o troféu Adhemar Ferreira da Silva justamente das mãos da filha do ex-atleta, Adyel. A premiação foi em reconhecimento a suas carreira e postura, com quatro participações em Olimpíada e duas medalhas olímpicas (prata em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000).

“Fiquei muito emocionada quando recebi a notícia do presidente Paulo Wanderley. Acho que todos os valores do Adhemar me representam e acrescentaria ainda a disciplina. Receber o Troféu das mãos da Adyel, para mim, é como se ele mesmo tivesse entregando. Não é só uma lembrança a uma ex-atleta jogadora de basquete, mas uma representação para alguém que dedicou 21 anos à Seleção, abrindo mão de muitas coisas, e para todo o trabalho que a gente fez para o esporte brasileiro. É mais um motivo de alegria, de orgulho e de representatividade”, exaltou Janeth, que continuou.

“Minha mãe, Rita, também é responsável por este troféu, porque me mostrou desde pequena os valores que trago como alicerce na minha vida. E receber da sua mão, Adyel, é saber que esses valores vão continuar sendo repassados. E fortalece minha luta por igualdade e capacidade. Significa valorização da luta, do que a gente sempre busca, de uma sociedade mais igualitária, de atletas, principalmente negros, que representam esses valores. Estar junto de grandes atletas e personalidades que receberam esse prêmio para mim é uma honra.”

Outros atletas ligados ao Grande ABC foram homenageados, caso da são-caetanense Milena Titoneli, melhor atleta de taekwondo no ano, e do mesa-tenista Hugo Calderano, que também defende São Caetano. Dono de 11 medalhas pan-americanas na canoagem, o argentino naturalizado brasileiro Sebastián Cuattrin, que morava em São Bernardo e treinava na Billings, entrou para o hall da fama.

Os dois grandes vencedores na noite, que levaram o Prêmio Brasil Olímpico pelos desempenhos no ano, foram o canoísta Isaquias Queiroz e a ginasta Rebeca Andrade. Ambos foram medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.