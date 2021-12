São Caetano anuncia mais quatro reforços para a Série A-2 estad

Dérek Bittencourt



08/12/2021 | 00:01



O São Caetano anunciou mais quatro reforços para o técnico Max Sandro na disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2022, casos do goleiro Luís Augusto, do zagueiro Lucas Cunha e do volante Gualberto, do meia-atacante Nathan Ferreira. Eles se juntam a Thiaguinho, que renovou, além dos irmãos Matheus e Lucas Surcin, outros remanescentes da Copa Paulista

Depois de defender o Cascavel nos últimos meses, o arqueiro regressa ao Azulão, no qual esteve no elenco do Paulistão 2021. “Jogar no São Caetano é sempre um grande privilégio, trata-se de uma equipe grande do futebol brasileiro e vamos trabalhar para coloca-lo onde jamais deveria ter saído”, declarou.

Gualberto, por sua vez, estava na Portuguesa Santista e agora tem uma missão pelo Azulão. “Estou muito motivado e feliz com esse desafio de voltar a equipe para a elite do Paulistão”, afirmou.

Ex-Rio Claro, Lucas Cunha falou sobre sua mudança de um Azulão para outro. “Estou motivado para fazer um grande trabalho com essa camisa tão pesada do futebol”, disse.

Já Nathan, que estava no Marcílio Dias-SC, contou que não titubeou quando soube da proposta do São Caetano. “Quando recebi o convite eu não pensei duas vezes, pois sei do peso que a camisa do Azulão tem nos cenários estadual e nacional. Trata-se de um time grande e como eu sempre deixei minha marca nos clubes que passei, agora vou trabalhar muito para buscar o acesso e também construir minha história por aqui.”

Segundo o presidente Manoel Sabino Neto, a Série A-2 exige reforços de ponta. “É uma competição muito difícil, com um nível técnico altíssimo e o nosso objetivo é brigar pelo acesso, por isso estamos buscando formar um grupo com jogadores mais amadurecidos e outros mais novos, porém talentosos”, comentou.