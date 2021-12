Novo executivo do Santo André curte debute em São Paulo

Dérek Bittencourt



08/12/2021 | 00:01



Campeão brasileiro da Série C, bicampeão alagoano – todos estes pelo CSA-AL –, experiências adquiridas à frente de Santa Cruz-PE e América-RN. É com este currículo que Fabiano Melo, 46 anos, chega para assumir como executivo de futebol do Santo André para o Campeonato Paulista. Na segunda-feira, o dirigente teve o contato inicial com o grupo e com o Estádio Bruno Daniel, recém-reinaugurado após 21 meses fechado. E em suas primeiras palavras, agradeceu pela confiança do Ramalhão para seu debute em um clube de São Paulo.

“Primeira experiência no futebol paulista, mais um sonho realizado por participar de campeonato tão difícil, um dos maiores regionais do País, que é o Paulista, e tenho certeza que vamos formar grande equipe para fazer bom campeonato”, declarou Fabiano Melo, que comparou o futebol paulista com suas experiências no Nordeste. “É mercado totalmente diferente. É mercado de Série B, de Série A, e tenho experiência por já ter passado por essas competições.”

O dirigente afirmou que tão logo recebeu o convite para ser executivo do Santo André, aceitou. “Negociação foi rápida, sincera com os presidentes (Sidney Riquetto e Celso Luiz de Almeida) e com o próprio Juraci. Acertamos e vim logo para Santo André para iniciar os trabalhos. A expectativa é boa para que a gente faça bom campeonato. O Santo André vem forte. Foi dado respaldo pela diretoria para isso e tenho certeza que junto ao Thiago Carpini e à comissão vamos fazer grande campeonato.”

O primeiro desafio do dirigente é montar o elenco para o Estadual. “A gente já vem trabalhando neste sentido junto ao Carpini para a montagem, que está se iniciando do zero. Fizemos alguns contatos, já vinha atento ao mercado e acredito que até a próxima semana possamos ter algumas novidades.”

O acordo entre o clube e o dirigente é válido, primeiramente, para o Estadual. Entretanto, Fabiano Melo já vislumbra permanecer no segundo semestre. “A princípio (acertei para) o Campeonato Paulista. Depois, vamos sentar novamente para fazer a Série D, que é intenção minha. Já fui vice-campeão com o CSA, este ano e ano passado cheguei até o terceiro mata-mata com o América-RN, então conheço a competição. A intenção é ficar até a Série D”, projetou.

REFORÇOS

O Ramalhão anunciou ontem mais duas peças que vão compor o elenco do Paulistão 2022. São eles o volante Serginho, 35 anos, com passagens por Confiança-SE, Vila Nova-GO, Coritiba, Sport, Vasco, Criciúma e Atlético-MG, além do atacante Giovanny, 24, ex-Náutico, Guarani, Athletico-PR e Paraná.