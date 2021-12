Decisões acertadas

Do Diário do Grande ABC



07/12/2021 | 23:59



Os prefeitos do Grande ABC deliberaram pelo cancelamento das festividades de Ano-Novo e de Carnaval nas sete cidades. Decisões que devem ser saudadas pela população. Por mais que as pessoas estejam ansiosas para se reunir e celebrar a vida, é preciso esperar um pouco mais. Ter cautela para não voltar ao triste cenário de internações, sofrimento e mortes que até pouco tempo era uma tétrica rotina faz-se necessário.



A decisão unânime, tomada no Consórcio Intermunicipal, para alguns pode parecer exagerada. Afinal de contas 70% da população adulta da região já está completamente imunizada contra a Covid-19. Entretanto, ainda não se sabe com certeza se os medicamentos que foram aplicadas são eficazes contra as novas mutações do vírus, principalmente a ômicron, que foi descoberta na África, aterroriza a Europa e já chegou ao Brasil.



Um novo surto neste momento seria ainda mais pavoroso. Visto que parte dos equipamentos emergenciais destinados a atender as vítimas da doença já foi desmobilizada.



Outra questão é a econômica. A vacinação em massa trouxe aparente tranquilidade. As pessoas voltaram a trabalhar e as crianças retornaram às escolas. Lojas, bares e restaurantes funcionam e o número de contaminados e de óbitos gerados pela Covid caiu sensivelmente.



Os indivíduos aprenderam a conviver com a doença e talvez tenham esquecido do sofrimento de meses atrás. Situação que, certamente, ninguém quer outra vez.



Impedir o surgimento de uma nova onda da doença é fundamental e deve ser prioridade de todos. Qualquer descuido neste momento pode colocar tudo a perder.



Evitar aglomerações desnecessárias, continuar usando as máscaras e, principalmente, tomar as vacinas disponibilizadas são atitudes que estão ao alcance de todos. Um pouco mais de sacrifício neste momento pode ser a diferença entre o término de um período de exceções ou a volta de uma ameaça que está praticamente vencida.