Estátua vai homenagear Itamar Assumpção em São Paulo

07/12/2021 | 17:16



Uma estátua será inaugurada na Penha, zona leste de São Paulo, para homenagear o cantor e compositor Itamar Assumpção, morto em 2003. A imagem vai ficar em frente ao Centro Cultural da Penha e as festividades de inauguração serão no próximo dia 15. O ato vai celebrar também o primeiro ano de existência do Museu Itamar Assumpção - MU.ITA. Esta será a primeira de cinco estátuas feitas em homenagem a personalidades negras, anunciadas este ano pela Prefeitura de São Paulo.

A obra em bronze tem 1,80 m de altura e é assinada pelo artista plástico Leandro Júnior. Suas obras já foram expostas em museus de Nova York, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Júnior é também professor de arte e escultura em comunidades quilombolas e tem um trabalho voltado para a ancestralidade africana e a história da escravização no Brasil.

A agenda do dia 15 começa às 11h, com uma Missa Afro na Igreja do Largo do Rosário dos Pretos. Uma procissão seguirá então até o local da estátua, em frente ao CCPenha. A solenidade terá como convidados o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil; o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; a Secretária de Cultura do município, Aline Torres e familiares de Itamar Assumpção.

"É fundamental que toda a comunidade negra se movimente para estar presente e fazer ecoar este acontecimento. Não é todo dia que um artista negro brasileiro ganha uma estátua ou que a memória dos nossos é reverenciada. Num momento de tantos retrocessos, precisamos mirar no afrofuturo e reconstruir este país a partir das vivências e potências pretas", diz Anelis Assumpção, filha de Itamar, além de cantora, compositora e diretora geral do museu.

SERVIÇO:

Inauguração da estátua de Itamar Assumpção

Em frente ao Centro Cultural da Penha

Largo do Rosário, 20 - Penha

Programação:11h - Missa Afro na Igreja do Largo do Rosário

12h - Cerimonial de abertura com as presenças do Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, da Secretária de Cultura do município, Aline Torres, da família Assumpção edo ex-ministro da Cultura e Conselheiro do MU.ITA, Gilberto Gil

14h - Pastoras do Rosário:: Microfone aberto

15h - Bloco da Micaela:: Microfone aberto

17h - Show Anelis Assumpção Canta Itamar, com participação de Rincon Sapiência - Teatro Martins Penna, Centro Cultural da Penha. Os ingressos serão gratuitos e distribuídos 1 hora antes do show

18h - Bloco Afro Ilú Oba De Min.