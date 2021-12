Evento beneficente apresenta clássicos de Tom Jobim em Santo André

Heitor Agricio

Especial para o Diário



07/12/2021 | 16:51



Para auxiliar dois projetos sociais de Santo André, o evento beneficente Celebrar a Vida nos Tons de Jobim será realizado na noite desta terça-feira (7), no Downtown Espaço Criativo Cultural, na Rua Senador Fláquer, a partir das 19h30. A celebração vai contar com um coquetel acompanhado de clássicos de Tom Jobim, apresentados pelo Coro Municipal de Santo André e regido pelo maestro Roberto Ondei, fundador do projeto na cidade.

O objetivo central do evento é captar recursos para a Casa do Caminho de Ananias, no bairro Santa Maria, e para a manutenção do coro da cidade, já que o mesmo é uma associação privada, sem fins lucrativos, e presta serviço cultural e educacional para a sociedade. A verba pública que o projeto recebe à cultura é insuficiente para mantê-lo. Segundo organizadores do evento, é através de parcerias e eventos como o de hoje, que conseguem buscar a verba de manutenção anual e em seguida, dar início ao desenvolvimento de novos projetos como o Coro das crianças da cidade de Santo André, que tem como objetivo, através da música, ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social.

Entre as parcerias institucionais estão o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança de Santo André Centro), AAPM (Associação dos Amigos da Polícia Militar) e Escola Superior de Sargentos. De acordo com organizadores, o evento irá seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19 e deve contar com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.