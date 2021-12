Mediterrâneo: navios MSC recebem apenas visitantes totalmente vacinados

Redação

Os navios MSC Cruzeiros com roteiros programados pelo Mediterrâneo receberão apenas viajantes totalmente vacinados contra a covid-19 e exigirão que todos apresentem teste negativo antes do embarque. Tais medidas já eram aplicadas em roteiros em outras regiões, como no Brasil, e, agora, se estenderão para os itinerários das embarcações MSC Grandiosa e MSC Fantasia, que têm roteiros programados a partir de 4 de dezembro.

A segunda dose da vacina contra a covid-19 deverá ter sido aplicada há mais de 14 dias antes do início da viagem. Já o teste precisa ser realizado até 72 horas antes da partida do navio.

As medidas se aplicam a todos os hóspedes com 12 anos ou mais e são adicionadas às regras de saúde e segurança introduzidas, pela primeira vez, em meados de 2020 pela MSC Cruzeiros. O anúncio da regra adotada para viagens pelo Mediterrâneo reflete a situação atual da Europa. Atualmente, vários países do Velho Continente estão registrando um aumento nas taxas de infecção em terra.

A expectativa é a de que outros navios da frota, como os que estão operando no Norte da Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África do Sul e no Oriente Médio, também adotem o protocolo.

Vale destacar que os viajantes que não estiverem totalmente vacinados até a data de partida poderão optar por remarcar a viagem. Já as crianças de 11 anos ou menos, que não são elegíveis para a vacinação, continuarão a ser bem-vindas a bordo dos navios MSC, seguindo todas as medidas de proteção.