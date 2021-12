Murilo Huff recebe carinho do filho com Marília Mendonça e encanta a web

07/12/2021 | 15:10



O termômetro da fofura explodiu! Murilo Huff usou as redes sociais para compartilhar um momento para lá de encantador com o filho, Leo. Nos Stories, o cantor mostrou o pequeno, de dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com a saudosa Marília Mendonça, fazendo carinho no rosto do pai.

Finalmente consegui meu beijo, escreveu.

Desde a trágica morte da sertaneja, no dia 5 de novembro, Huff compartilha a guarda de Leo com a mãe de Marília, Ruth.

Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito, disse na ocasião.