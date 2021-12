Luana Piovani entrega que Pedro Scooby não paga pensão dos filhos: Você acha que ele quer?

07/12/2021 | 15:10



Luana Piovani não tem papas na línguas, não é mesmo? E, dessa vez, ela abriu o jogo sobre o pagamento da pensão alimentícia de seus filhos, Dom, 9 anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, 6 anos de idade - ela falou sobre o assunto ao responder os comentários em um vídeo criticando a postura do surfista com os herdeiros.

Eu tento evitar o quebra pau, pra não viver o que eu vivi quando era pequena: esse terror entre pai e mãe. E a gente já teve momentos muito fortes de terror, que foi quando nós nos separamos.

Ainda agradeço a Deus que ele mora do lado de casa, que gosta das crianças e que ele é uma pessoa honesta. Olho a metade do copo cheio, mas é muito frustrante que você teve filhos com uma pessoa que não te respeita, que não tem empatia por você, que não leva em consideração as coisas, falou Luana.

E então um internauta perguntou porque ela muda o acordo que tem com Pedro da guarda das crianças - os descendentes morando uns dias na casa do pai e outros na casa da mãe.

A melhor solução, na minha opinião, seria seus filhos ficarem mais com você e visitarem o pai nos finais de semana, disse a seguidora.

A grande questão é: se a guarda for compartilhada (ou seja, nós dois educamos, mas eles moram só comigo), ele teria que pagar pensão. E vocês acha que ele quer?, apontou a artista.