Leilão da herança de estilista arrecada cerca de 12 milhões de euros

07/12/2021 | 14:11



A venda de parte da herança do estilista Karl Lagerfeld chegou a 12 milhões de euros, na última segunda-feira, dia 6, na Sotheby's de Mônaco. Representando quase 77 milhões de reais, o valor foi quatro vezes mais do que o esperado. A primeira parte do leilão do patrimônio do ex-diretor artístico da Chanel, que faleceu em 2019 aos 85 anos, foi efetuada online desde sexta-feira, dia 3, com mais de mil e 400 pessoas inscritas e todos os 582 lotes propostos arrematados.

Segundo a Vogue, grande parte dos itens foram vendidos por preços acima de seus valores estimados. As peças com lance mais alto foram os veículos que o estilista possuía, sendo o item de valor mais caro um Rolls-Royce Phantom 2018 preto, vendido por 436 mil euros.

As obras de arte de Lagerfeld também foram alguns dos itens mais vendidos do evento. O Retrato de Karl Lagerfeld, do artista japonês Takashi Murakami, foi arrematado por cerca de 290 mil euros. Enquanto outro retrato, do designer Gianni Versace, foi vendido por 94 mil e 500 euros.

Itens que ofereciam um vislumbre do processo criativo de Karl, como seus esboços e notas, foram altamente desejados. Três álbuns de recortes que ele criou em meados da década de 1980 foram vendidos por 151 mil e 200 euros, e representam documentos do artista em ação. Duas de suas pastas de trabalho, com recortes que datam da década de 1950, chegaram a 189 mil euros.

Os colecionadores também estavam ansiosos para possuir peças de seu armário, sendo cinco pares de luvas de pele de cordeiro Chanel, assinatura de Lagerfeld, vendidas por 47 mil e 880 euros. Dentre outras mercadorias leiloadas, também estavam móveis das casas do costureiro em Paris e outros lugares.

A segunda parte da venda, também online, acontecerá em Paris de 6 a 16 de dezembro. Com o final do leilão se aproximando, os lances provavelmente ficarão mais intensos.