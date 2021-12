Anitta desabafa sobre sua vida amorosa: Tenho mania de gostar de bofe com caráter duvidoso

07/12/2021 | 14:11



Anitta decidiu mostrar que é muito gente como a gente! No último domingo, dia 5, a cantora apareceu em seu Twitter para fazer um desabafo com os seguidores e por lá, revelou detalhes sobre sua vida amorosa, e sobre seu gosto para homens.

Aprendi uma coisa aqui analisando eu mesma... eu não sei vocês, mas eu tenho mania de gostar de bofe com caráter duvidoso. Eu me interesso... depois de 3 meses tenho vontade de me bater quando vou catando qual é a do bofe... pois muito que bem...

Em seguida, a musa completou que o importante é não repetir os mesmos erros:

Se a gente ficar repetindo o mesmo ciclo pra sempre na vida as merdas não vão parar de acontecer. Então povo.. agora já aprendi... gostei? É porque não presta! Vou focar no que eu não tô muito aí que daí engata e vai dá bom.

Mas Anitta, pense bem, esse ciclo todo pode inspirar você a escrever novos sucessos, agora com o tema funk de sofrência, opinou um internauta.

Anitta, namora o Maluma, se casem, tenham filhos e a gente diz se esperava ou não, brincou outro perfil.