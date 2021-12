Solange Almeida e Xand Avião se reconciliam durante Farofa da Gkay

07/12/2021 | 14:10



Além de muita pegação, a Farofa da Gkay também teve o papel de selar a paz entre Xan Avião e Solange Almeida, que cantaram juntos no evento de aniversário da Gessica Kayane - após anos de briga na Justiça os dois se reencontraram no local.

Gessica, por sua vez, fez questão de filmar o momento de reconciliação dos cantores - nos registros, eles aparecem sorrindo e depois se abraçam.

Solange também resolveu se pronunciar sobre o acontecimento no Twitter nesta terça-feira, dia 7.

Uma imagem significa muito!! As palavras podem ser clichês, mas verdadeiras... Entre duas pessoas pode existir vírgula, mas nunca um ponto final!, escreveu Almeida.

Já João Guilherme tentou ficar com MC Mirella, no entanto, ele acabou levando um toco da ex-mulher de Dynho Alves - no vídeo divulgado é possível ver o filho de Leonardo conversando ao pé do ouvido com a cantora e em um momento ele até tenta um beijo, porém não consegue.

E mais um casal foi formado na madrugada desta terça-feira, dia 7, na Farofa da Gkay, dessa vez quem protagonizou um beijão de tirar o fôlego foi a filha de Renato Aragão, Livian, e MC Pablinho - os dois curtiram a noite juntinhos.