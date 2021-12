Notebooks: Samsung lança Chromebook Go no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



07/12/2021 | 13:55



A Samsung anunciou hoje (7) o lançamento do Galaxy Chromebook Go no Brasil. O destaque do notebook fica por conta do tamanho da tela HD LCD de 14 polegadas.

Com um design fino e leve, o novo Galaxy Chromebook Go também garante boa mobilidade ao usuário. O aparelho tem 1,59 cm de espessura quando fechado e 1,45 kg, que garantem portabilidade.

A bateria de longa duração também visa garantir conforto. Com duração de até 11 horas contínuas sem exigir recarga, o Galaxy Chromebook Go vem ainda com um carregador Super Fast Charger de 45W com entrada USB-C, que é compatível com os demais dispositivos do Ecossistema Galaxy.

Chromebook Go Dimensões: 32,7 x 22, 6 x 1,59 mm

Peso: 1.45kg

OS: Chrome OS

Tela: 14 polegadas HD, 220 nits, dobradiças de 180º ?

Gráfico: Intel UHD

Conectividade: 802.11ax 2 x 2 (Wi-Fi 6)

Cor: Prata

Memória: 8 GB, LDDR4x7

Armazenamento: 64 GB eMMC

Câmera: HD 720p

Áudio: estéreo 2 x 1.5W

Teclado: em português BR, com resistência ao derramamento de líquidos

Bateria: 42.3 Wh (até 11 horas de uso)

Adaptador: 45W Super Fast Charging (USB Type C)

Portas: 2x USB Type-C, 1x USB 3.2 Type-A, microSD, HP/MIC, Nano K-Lock

Disponível com a tecnologia Wi-Fi 64, o Chromebook Go permite conexão Wi-Fi em alta velocidade. Além disso, o novo dispositivo tem um teclado resistente a líquidos, bem como uma dobradiça de 180º.

O usuário conta ainda com as facilidades oferecidas pelos recursos do ecossistema Google, como criação e compartilhamento de arquivos via Google Docs, Sheets, Slides e Drive. Também é possível optar pelo suporte do Google Assistente para tarefas rápidas, como enviar e-mails, organizar agenda e controlar dispositivos inteligentes com comando de voz.

O Galaxy Chromebook Go está disponível na cor prata e pode ser adquirido nas lojas online e físicas da Samsung e nas principais lojas do varejo pelo preço sugerido de R$ 2.999. O dispositivo vem acompanhado de um adaptador de 45W, cabo USB-C e guia rápido de inicialização.