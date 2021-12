Paulo Serra é reeleito presidente do Consórcio Intermunicipal

Daniel Tossato



07/12/2021 | 13:29



O prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), foi reeleito mandatário do colegiado na manhã desta segunda-feira (7), em decisão unânime. Chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL), também foi reconduzido ao cargo de vice-presidente da instituição regional.

A reeleição de Paulo Serra, que deve se manter no cargo até o final de 2022, já vinha sido debatida entre os prefeitos que fazem parte do Consórcio. Na manhã de hoje, votaram o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PL), prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), o vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), além de Paulo Serra. Mandatário de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), não compareceu à assembleia, mas enviou o secretário de Governo, Admir Ferro, que não tem poder de voto.

A recondução de Paulo Serra ao posto máximo do Consórcio Intermunicipal também surgiu após entendimento de que três das sete cidades que formam a região passam por insegurança político-administrativa. O prefeito de Rio Grande, por exemplo, passa por dois processos de cassação e que deverão ser desdobrados até o dia 15 de dezembro. Em São Caetano, Tite se mantém no Executivo de forma interina e aguarda o retorno do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) ou até mesmo nova disputa eleitoral. Já o prefeito de Ribeirão Pires, Volpi, teve o diploma cassado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), mas pode recorrer na cadeira.

Dessa forma, a avaliação dos prefeitos foi a de manter composição já eleita – Serra presidente e Volpi vice-presidente – com intenção de manter estabilidade no colegiado, principalmente em tempos de pandemia da Covid-19.

O presidente reeleito declarou, logo após ser reconduzido ao cargo, que a escolha visou a manutenção da união entre os prefeitos que vem dando o tom do Consórcio nos últimos anos.

“Sempre buscamos a união e o consenso (na eleição do Consórcio). Dessa forma, eu e o prefeito Clovis Volpi fomos reconduzidos ao cargo”, declarou Paulo Serra. O tucano ainda avaliou que o colegiado se manteve valorizado e que conseguiu pleitear, junto ao governo federal e também ao Estado de São Paulo, recursos para destravar obras importantes na região.