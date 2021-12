5 atrações de turismo em Macapá

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



08/12/2021 | 08:55



Fazer turismo em Macapá (AP) é uma ótima pedida para quem quer aprender mais sobre a cultura brasileira. Conhecido como “Capital do Meio do Mundo” (por ser cortada pela linha do Equador), o destino não possui conexão por rodovia com nenhuma outra capital – o acesso direto é realizado somente via aérea ou marítima.

Turismo em Macapá

Quem visita Macapá pode observar o equinócio da primavera (março) e do outono (setembro), quando os dias e as noites têm a mesma duração. Favorecida pela localização estratégica, com sua costa banhada pelo rio Amazonas, boa parte do turismo macapaense é dedicado à rica história e cultura, desde a formação e desenvolvimento do município aos costumes e tradições de seus habitantes.

O clima na cidade é quente e úmido. As temperaturas máximas giram em torno de 31°C e 33°C, podendo chegar a até 40°C durante o dia.

A A Amapá Ecocamping, empresa especializada em passeios turísticos em contato com a natureza e a cultura local, preparou uma lista com cinco passeios para quem quer fazer turismo em Macapá. Confira!

Passeios em Macapá

APA do Rio Curiaú

Localizada a 18km do centro de Macapá, a APA do Rio Curiaú é um atrativo que permite ao turista compreender melhor o turismo de base comunitária (uma oferta de experiências que estão no cotidiano dos moradores, mas que é algo novo para quem a visita pela primeira vez). A comunidade é acessada por estradas e por via fluvial. A área tem paisagens marcantes e é muito procurada pelas águas e a flora do rio Curiaú. O sistema de drenagem é interligado, com lagos temporários e permanentes, influenciados por regimes pluviais e de marés. Na estiagem, as áreas inundadas se contraem. No período chuvoso, elas se ampliam e formam um belo cenário natural ideal para passeio de canoa, visualizar pássaros e uma vegetação aquática de rara beleza cênica, além de conhecer o estilo de vida da população tradicional, o movimento da extração de madeira, do açaí e de látex da seringueira.

Passeio pelo Rio Amazonas

Passando pela capital ou dando voltas pelas ilhas próximas, os tours pelo rio Amazonas são muito populares. Neles, é possível apreciar o mar e a orla recheada de árvores, conhecer a flora e fauna (terrestre e marinha) ou até aproveitar para observar ou nadar com os botos.

Trilha das Samaúmas na Ilha de Santana

Outro passeio bem interessante é a Trilha da Samaúma (maior árvore amazônica), dentro da Ilha de Santana, próxima de Macapá. Cercada pelo Rio Amazonas, reúne uma floresta conservada por uma fauna e flora milenar (com árvores de grande porte, açaizais e plantas raras e coloridas), muitos riachos e igarapés (como o famoso igarapé da Várzea).

Percorrer a trilha é conectar-se com a Amazônia intocada. São muitas Samaúmas centenárias – algumas com mais de 400 anos. No trajeto é possível tomar banho de rio e, se tiver sorte, apreciar uma revoada de pássaros.

A gastronomia local traz um aroma delicioso carregado de muitas histórias e curiosidades sobre a ilha de Santana. Por isso, deliciar-se com um almoço bem tucuju (nome de quem nasce na região) com direito a peixe assado na hora, açaí com farinha e sucos com frutas da região (como de taperebá, de Cupuaçu) é outra experiência incrível. De quebra, as sobremesas caseiras, com o creme de cupuaçu, completam a viagem.

Fortaleza de São José

Erguida entre 1764 e 1782, a Fortaleza São José de Macapá foi estrategicamente construída por mão de obra escrava de negros e índios na foz do Rio Amazonas. Criada durante a colonização portuguesa para proteger a região da invasão de estrangeiros, hoje o monumento histórico é tombado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

No passeio é possível ver a estrutura de quatro baluartes, canhões de época, antigos armazéns, capela, casa de oficiais e do comandante, casamatas, paiol e hospital. Além dos elementos externos, como revelim, redente, fosso seco e baterias baixas. Próximo à fortaleza, alguns outros locais marcantes completam a visita, como a Casa do Artesão, o Trapiche Eliezer Levy e o Parque do Forte.

Monumento Marco Zero do Equador

O Monumento Marco Zero do Equador é considerado um dos mais importantes atrativos de Macapá. Construído sobre a linha imaginária do Equador – que divide a Terra em dois hemisférios –, o empreendimento conta com um obelisco de 30 metros de altura com uma abertura circular no centro. Ali o sol incide na época do equinócio – fenômeno que acontece somente nos meses de março e setembro.

O complexo contempla ainda um terraço, espaço para shows, além de salão para exposições, restaurante e loja de produtos artesanais.

Muitos turistas e moradores que visitam o Marco Zero se surpreendem com um fenômeno inusitado. Quando um ovo é colocado exatamente sobre a linha do Equador, ele fica parado em pé, sem cair. Algo que não tem explicação física, mas que atrai curiosos que chegam para produzir vídeos e fotos.

