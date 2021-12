Queda de barreira interdita subida da serra pela Anchieta

Heitor Agricio

Especial para o Diário



07/12/2021 | 12:28



Através do Twitter, a Ecovias informou pela manhã dessa terça-feira, 7, que devido às chuvas, houve a queda de uma barreira, interditando a pista norte da Via Anchieta na altura do km 49. A concessionária já enviou equipes ao local para avaliar a ocorrência e tentar a liberação de uma das faixas para a a passagem dos veículos represados no local. Até o momento a subida da serra será feita apenas pela Via Imigrantes.