Grande ABC cancela festejos de final de ano e mantém suspenso Carnaval 2022

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



07/12/2021 | 12:04



O Grande ABC, por meio do Consórcio Intermunicipal, anunciou, na manhã desta terça-feira (7), que, de forma unânime, decidiram por cancelar o festejos de final de ano em toda região. O que será permitido realizar são eventos em espaços privados com o público sentado e respeitando a capacidade de pessoas e o limite de horário para realização. Segundo o presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o Carnaval também está proibido em 2022, tanto em eventos públicos quanto privados.

"O uso de máscaras a gente vai manter a obrigatoriedade, pelo menos até janeiro. Logo no início do ano, analisando os índices e também essa questão da variante, vamos reavaliar no início do ano que vem", detalhou Serra, em coletiva de imprensa na serde do Consórcio Intermunicipal.

As medidas adotadas pelo Consórcio visam impedir o avanço da Covid-19, principalmente de novas variantes, como a ômicron, que têm surgido e causado preocupação em todo mundo. Conforme o prefeito e presidente do colegiado, as decisões poderão ser revistas, dependendo do andamento da pandemia e da vacinação do Grande ABC.

"Decidimos por manter as restrições para continuarmos evoluindo na questão de vacinação e na luta contra a Covid. Todas as cidades da região estão com bons índices de vacinação e quermos manter isso até para poder evoluir", avaliou Paulo Serra.

O presidente ainda explicou que, mesmo que tenha conseguido consenso para cancelar as comemorações natalinas e também o Carnaval, cabe aos municípios planejar os graus de restrições em casa cidade.

"Eventos em que as pessoas estejam mesas, pode, mas com público em pé, não", declarou. A recomendação é de que os comércios não realizem festas com aglomeração de pessoas, que mantenham pistas de dança.