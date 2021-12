Ex-RBD Alfonso Herrera anuncia fim de seu casamento

07/12/2021 | 12:11



O ator Alfonso Herrera anunciou o fim de seu casamento com Diana Vásquez após cinco anos juntos. No Twitter,o ex-RBD publicou um comunicado sobre o divórcio. Juntos, eles são pais de Daniel, de cinco anos de idade, e Nicolas, de um ano.

Decidimos continuar nossas vidas por caminhos distintos. Esta situação se deu de comum acordo e de forma amistosa, disse em um trecho da declaração, acrescentando que o término foi amigável e que eles construíram uma linda família. Me sinto muito honrado e abençoado de ter compartilhado uma grande parte do caminho com Diana, completou.

No texto, ele ainda agradeceu o carinho dos fãs e pediu compreensão neste momento delicado.