Virgínia Fonseca mostra projeto de mansão que vai dividir com Zé Felipe

07/12/2021 | 12:10



Virgínia Fonseca resolveu compartilhar um vídeo no YouTube mostrando a casa que ela está construindo ao lado de Zé Felipe - o imóvel deve ficar pronto apenas em meados de 2023, já que o projeto necessita de uma grande reforma e expansão. Quem pode, pode, não é mesmo?

Durante os registros, a influenciadora mostrou maiores detalhes do que os pombinhos estão imaginando fazer.

A casona, digna de filme, tem uma área de sete mil metros quadrados, ainda não teve a sua decoração definida.

- Em dois anos, as tendências mudam muito. Não queremos escolher nada disso agora porque não sabemos o que vai ser considerado moderno e elegante até lá, afirmou a nora de Leonardo.

E a Farofa da Gkay continua dando o que falar! A festança vai rolar até esta terça-feira, dia 7, e está acontecendo no Marina Park Hotel, em Fortaleza para comemorar o aniversário da Gessica Kayane.

A influenciadora, por sua vez, compartilhou no seu perfil do Instagram na última segunda-feira, dia 6, um espaço no salão para casais, ou mais pessoas, terem intimidade e que ela batizou de dark room.

Vestido para matar, com um robe e pijama de seda, Gessica fez referência ao filme Cinquenta Tons de Cinza e ainda revelou as regras para utilizar o espaço.

Dark room Farofa da GKay. Por que o Christian Grey está chorando? Não entra celular e não entra Zé Felipe, escreveu Kayane, falando sobre o marido de Virgínia Fonseca e que é conhecido por ser fofoqueiro.