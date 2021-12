Moto g200 5G chega ao mercado por R$ 5 mil; veja outros lançamentos da Motorola

Da Redação

Do 33Giga



07/12/2021 | 11:55



A Motorola anunciou hoje (7) o lançamento de três novos smartphones. Moto g200 5G, Moto g71 5G e Moto g31 chegam ao mercado com preços que variam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.

O Moto g200 5G traz o processador Snapdragon 888 Plus 5G, que está pronto para todas as bandas da tecnologia 5G. O modelo possui câmera de alta resolução de 108 MP, taxa de atualização de 144 Hz para imagens mais fluidas, áudio sem fio avançado e a exclusiva experiência da plataforma Ready For.

Turbinado pelo processador Snapdragon 888 Plus 5G, o Moto g200 5G permite que o usuário aproveite jogos – potencializados pela Inteligência Artificial e que respondem 20% mais rápido ao toque graças ao poder do Snapdragon Elite Gaming. A CPU Kryo 680 funciona em velocidades de até 3,0 GHz.

O Snapdragon também permite a experiência de áudio sem fio avançada. Com o Snapdragon Sound, é possível ouvir música de alta qualidade. A Motorola também fez parceria com a Dolby para trazer a tecnologia Dolby Atmos ao Moto g200 5G.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Snapdragon 888 Plus 5G também aumenta a qualidade da tela FHD+ Max Vision de 6,8 polegadas. A taxa de atualização de 144 Hz torna a experiência de jogos e visualização de conteúdos fluida. E, com uma gama de cores 25% maior, graças à certificação DCI-P3 e HDR10, as imagens ganham cores mais realistas, com brilho e contraste detalhados.

O Moto g200 5G é equipado com softwares de vídeo como o modo de captura dupla, que permite gravar utilizando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo ou usar a supercâmera lenta para capturar vídeos em alta definição, gravando até 960 quadros por segundo. Os recursos de codificação e decodificação de 8K permitem captura e visualização de vídeo detalhados, de maneira contínua e sem grande consumo de dados.

Além disso, o sistema oferece captura tripla simultânea de vídeos 4K HDR ou fotos de 28 MP, com processamento paralelo de até 2,7 gigapixels por segundo.

Moto g200 5G: câmeras e memória

O Moto g200 5G tem câmera de alta resolução de 108 MP e tecnologia Ultra Pixel, que combina 9 pixels em 1 único pixel maior para dar 9 vezes mais sensibilidade à luz. O modelo também tem outro sensor avançado, incluindo dupla funcionalidade: ultra-wide e macro. Por último, o sensor de profundidade trabalha com a câmera principal para desfocar o fundo automaticamente.

O Moto g200 5G tem 256 GB de armazenamento interno para guardar fotos, filmes, músicas, apps e jogos. Além disso, a memória RAM de 8 GB entrega desempenho de última geração e largura de banda de memória de pico de 51,2 GB/s, o que proporciona processamento de dados 16% mais rápido7.

Moto g71 5G e Moto g31

O Moto g71 5G tem desempenho 5G e 128 GB. O novo processador Snapdragon 695 5G oferece eficiência, conexão 5G e desempenho poderoso. Filmes, séries e jogos ganham vida na tela Max Vision OLED de 6,4?. Com ele, é possível registrar momentos com a versatilidade do sistema de câmera tripla com sensor de 50 MP. Com a rapidez do carregamento TurboPower 30 e a bateria de 5000 mAh, o usuário nunca fica na mão.

O Moto g31 chega com a imagem mais clara e vibrante da tela OLED Full HD+ de 6,4?. O smartphone tira fotos com o sistema de câmera tripla com sensor de 50 MP. O modelo tem bateria de 5000 mAh.

Disponibilidade

O Moto g200 5G já está disponível no Brasil, incluindo canais próprios, operadoras e os principais varejistas do País, nas cores azul e verde, com preço sugerido de R$ 4.999. O Moto g31 também pode ser encontrado nas cores grafite e azul por R$ 1.999. O Moto g71 5G chegará às lojas até o fim de dezembro.