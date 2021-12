Análise do projeto da BR do Mar deve ser feita até o fim do ano, diz ministro

07/12/2021 | 11:20



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta terça-feira que a proposta do governo de incentivo à navegação na costa brasileira, chamada de BR do Mar, está "bem adiantada". "O projeto da BR do Mar já passou pela Câmara, foi para o Senado e voltou para a Câmara já com uma análise pontual, que deve ser feita de forma célere. Tem tudo para ser aprovado até o final deste ano", disse durante o evento Abdib Experience, transmitido online.

E acrescentou: "O mesmo acontece com o projeto de ferrovias, que inclusive já tem pedido de urgência, está na pauta e pode ser votado ainda nesta semana."

Segundo ele, antes do término dos trabalhos neste ano, o projeto de ferrovias deve ser aprovado. Freitas destacou que o governo também trabalha em um projeto de simplificação do setor aéreo, chamado de Voo Simples, que prevê 52 simplificações de questões que devem reduzir burocracia e custos na aviação.

O ministro afirmou ainda que a Pasta trabalha na chamada BR do Rio, proposta de estímulos à navegação no interior do País. "São dois projetos para o ano que vem. O Voo Simples está em fase final, pode ser até finalizado este ano. Tudo isso fecha o arcabouço de mudança regulatória para simplificar a vida do empreendedor", esclareceu.