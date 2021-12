Evan Rachel Wood revela que Marilyn Manson ameaçou seu filho, Jack

07/12/2021 | 11:11



Evan Rachel Wood contou, segundo consta em documentos judiciais obtidos pelo The Daily Mail, que Marilyn Manson teria ameaçado o seu filho Jack, 8 anos de idade - e, de acordo com a publicação, a alegação foi feita em uma declaração registrada em abril como parte da batalha em curso pela custódia da atriz com o ex-marido, Jamie Bell.

E não parou por aí! Os documentos ainda revelam que as supostas ameaças de Marilyn fizeram com que Evan reforçasse a segurança de sua casa, incluindo instalação de janelas à prova de balas, uma porta de aço e cerca - isso tudo até se mudar de Los Angeles para Nashville.

Estou muito preocupada com a segurança de nosso filho quando estiver em Los Angeles. Tenho muito medo do suposto infrator, disse a atriz, em um dos documentos, se referindo a Manson com quem namorou de 2006 até 2010.

Sofri ferimentos físicos e emocionais graves e traumáticos em suas mãos e temo que ele busque retaliação contra mim por testemunhar, prejudicando a mim, meu filho e membros de minha família, afirmou Wood.

Lembrando que o cantor está sendo investigado, atualmente, por denúncias de abuso sexual e tráfico humano após várias mulheres, inclusive Evan Rachel Wood, o acusarem de má conduta.