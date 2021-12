Pedro Scooby chama Cintia Dicker de mãezona e internautas o acusam de provocar Luana Piovani

07/12/2021 | 11:11



Pedro Scooby fez uma homenagem um tanto quanto polêmica para a esposa Cintia Dicker na última segunda-feira, dia 6, quando ela completou 35 anos de idade. No Instagram, o surfista chamou a modelo de mãezona e alguns seguidores acharam que a declaração foi uma provocação para Luana Piovani, de quem ele se separou em 2019 e com quem ele tem três filhos, Dom, Bem e Liz.

Na postagem, Pedro ainda afirmou que Cintia já era seu amor platônico há dez anos, época em que ele ainda estava casado com Luana.

Ela é um sonho! Dez anos antes de conhecer já era meu amor platônico, era a mulher mulher que achava mais linda do mundo, até que um dia ela virou minha mulher e então descobri que se podia ter tudo de melhor em uma mulher só!, disse ele no início do texto.

E continuou:

Minha parceira, minha amante, minha amiga, minha louca e ainda de quebra uma puta mãezona! Um pouco ciumenta hahah.. mas isso a gente acerta! Que seu dia seja lindo e sua vida melhor ainda, e espero poder continuar compartilhando todo esse sonho com você! Te amo. Feliz aniversário, meu amor.

Os internautas então comentaram:

Feio dizer que ela era seu amor platônico quando você era casado, escreveu um.

O pior é usar o dia dela para atingir a ex, que é mãe dos seus filhos. Faltou maturidade, escreveu outro.

É tudo o que você falou, menos a mãe, porque mãe é a Luana. Mas sabemos que é para provocar. Acho que o amor platônico é pela Luana, disse mais um.

Pedro e Luana Piovani voltaram a ter um embate público por conta da criação dos filhos. Após as crianças passarem uma temporada com ele e Cintia, a atriz usou as redes sociais para reclamar de alguns comportamentos e atitudes do ex-marido.

Cintia, por sua vez, não entrou na onda da polêmica e apenas agradeceu a homenagem:

Ô meu amor!! Obrigada por ser meu parceiro nessa loucura que é a vida!! Vamos seguindo e evoluindo juntos, lado a lado sempre! Te amo!