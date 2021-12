Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, está internado no Rio de Janeiro

07/12/2021 | 10:10



O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola, que interpretou por anos em A Grande Família, está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira.

O artista, que está com 65 anos de idade, foi atendido inicialmente em uma UPA do bairro Botafogo, na zona sul da cidade carioca, e de lá precisou ser encaminhado para o Souza Aguiar.

Ainda de acordo com a jornalista, Marcos chegou sozinho, bastante debilitado e foi internado no setor de urologia. Por enquanto, não há previsão de alta.

Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria para confirma a internação do ator.