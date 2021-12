Victor Igoh anuncia fim de noivado com Sthefane Matos: Repensei tudo

07/12/2021 | 09:10



Mais um término! Victor Igoh usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, dia 6, para anunciar o fim do noivado com Sthefane Matos, confinada em A Fazenda 13. Em um texto divulgado nos Stories, o influenciador explica que a decisão foi tomada após a peoa explicitar no reality que trocou carícias com Dynho Alves.

Igoh reforçou ainda que estava esperando Sthe sair do programa para que eles pudessem conversar, mas os últimos acontecimentos foram a gota d'água.

Eu iria esperar o programa acabar ou a saída da Sthefane para encontrar-la e, ao menos, tentar entender o porquê desse comportamento que todos estão vendo. Desde a entrada dela no reality, já assisti, incontáveis ??vezes, as cenas contraditórias a tudo que eu acreditava existir entre nós como casal e família. No entanto, sempre me mantive mas reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo aqui que foi visto. Mas, após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha companheira ASSUME - através de códigos em um bate-papo com seus colegas de confinamento- alguns atos físicos com o dito amigo / irmão, e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera - de forma exacerbada - o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo.

E oficializa:

Diante disso, levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e - principalmente - a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 06/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim.

Apesar de tudo, Victor ainda reforçou as qualidades de Sthe como mãe e pareceu estar em busca de um término amigável.

Vale salientar que a mãe incrível e a menina guerreira que ela não tem correlação com a minha frustração como companheiro. São duas coisas distintas, que devemos respeitar e sempre considerar. Peço desculpas às pessoas que sempre torceram pelo nosso relacionamento e pela união da nossa família. Nossos planos são apenas nossos planos. Deus faz do jeito Dele. E o plano Dele será sempre o melhor para nós.

Vale lembrar que a aproximação de Sthe e Dynho também já teve impactos no relacionamento do dançarino com MC Mirella. Inclusive, a funkeira fez questão de anunciar o divórcio e até já encaminhou a mudança de casa.

Eita!