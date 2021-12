Banco do Brasil realiza mutirão para renegociação de dívidas

Da ABr



07/12/2021 | 08:28



O Banco do Brasil começou ontem um mutirão de negociação de dívidas que vai até o dia 17 de dezembro, com descontos de até 95% para pagamento à vista das dívidas vencidas. Também serão possíveis descontos nas taxas de juros e prazo de até 100 meses para renegociação de operações vencidas, conforme o banco.

“As condições estão disponíveis para mais de 3,5 milhões de clientes – pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica –, que possuam dívidas inadimplidas oriundas de operações de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras”, diz nota publicada pela instituição financeira.

Para fazer a negociação os clientes podem procurar as agências do banco e também os canais digitais: internet, WhatsApp (61-4004-0001) e pela central de atendimento (4004-001/ 0800 729 0001).

Segundo a gerência executiva da unidade de cobrança e reestruturação de ativos operacionais do Banco do Brasil, o mutirão de renegociação “visa proporcionar aos nossos clientes a possibilidade de renegociar suas dívidas, para começar 2022 tranquilos, além de incentivar a educação e planejamento financeiro pessoal e contribuir para a retomada da economia”.

No início do mês a Serasa também realizou o mutirão limpa nome, com objetivo de proporcionar aos devedores de empresas e bancos saldarem suas contas.