Curry e Wiggins se destacam, Warriors vencem e seguem com melhor campanha da NBA

07/12/2021 | 08:25



Com um show nas bolas de três pontos de Stephen Curry e Andrew Wiggins, o Golden State Warriors segue com a melhor campanha da temporada regular da NBA, junto com o Phoenix Suns. Na rodada de segunda-feira, o time de San Francisco recebeu o Orlando Magic e ganhou por 126 a 95, atingindo a sua 20.ª vitória em 24 jogos, em primeiro lugar na Conferência Oeste.

Curry converteu sete bolas de três pontos em 13 arremessadas e, com 31 pontos ao todo (e ainda oito assistências), mais uma vez terminou como cestinha da partida. Wiggins teve aproveitamento ainda melhor nas bolas fora do perímetro. O ala acertou oito em 10 e concluiu a sua participação com 28 pontos. Jordan Poole não esteve tão preciso (dois em seis) e assinalou 12 pontos, porém colaborou com sete assistências e igual número de rebotes.

Vendo o oponente sobrar nos arremessos de longe (50% x 28,9%), o Magic não teve munição para impedir mais uma derrota - a 20.ª em 25 partidas. Garry Harris (17 pontos), RJ Hampton (16), Franz Wagner (15 pontos e seis assistências) e Wendell Carter Jr. (14 pontos e 12 rebotes) foram os melhores da franquia da Flórida, a 14.ª e penúltima colocada no Leste.

Um dos melhores dessa conferência é o Chicago Bulls, que mesmo sem DeMar DeRozan, ausente de última hora devido ao protocolo de saúde da NBA, não sentiu a falta do astro e bateu o Denver Nuggets por 109 a 97, no ginásio United Center, em Chicago, chegando ao quarto triunfo consecutivo.

O destaque individual ficou todo para Zach LaVine, que fez um grande segundo tempo e fechou a noite com 32 pontos e oito assistências. Além dele, vale destacar as ótimas atuações de Lonzo Ball (20 pontos, 10 rebotes e quatro tocos) e Nikola Vucevic (20 pontos e 10 rebotes). O time de Chicago não contou também com o armador Alex Caruso, lesionado.

Vindo de vitória contra o New York Knicks, os Nuggets sentiram a maratona de jogos fora de casa e sucumbiu após o intervalo. Mais uma vez, o pivô sérvio Nikola Jokic foi o grande condutor do time, marcando um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 17 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. Já os principais cestinhas foram Will Barton e Monte Morris, ambos com 19 tentos.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 124 x 127 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 103 x 114 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 116 x 110 Washington Wizards

Miami Heat 90 x 105 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 109 x 97 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 112 x 104 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 110 x 121 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 108 x 104 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 126 x 95 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 90 x 102 Los Angeles Clippers

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Boston Celtics