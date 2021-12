Produção industrial da Alemanha sobe 2,8% em outubro ante setembro

07/12/2021 | 07:50



A produção industrial da Alemanha cresceu 2,8% em outubro ante setembro, informou a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. O resultado superou expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 1% no período. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o indicador registrou queda de 0,6% em outubro. A produção industrial alemã de setembro ante agosto foi revisada para cima, de queda de 1,1% para perda de 0,5%.