Biden e Putin falarão por videochamada sobre tensão militar na Ucrânia

07/12/2021 | 07:40



Os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, falarão por videochamada nesta terça, 7, em meio à tensão crescente sobre a Ucrânia, que deve ser o principal tema da conversa. O governo americano diz ter evidências de que o Kremlin fez planos para atacar a Ucrânia com até 175 mil soldados no início de 2022. A Rússia nega, afirma que a movimentação de tropas na fronteira é parte de exercícios militares de rotina, mas ameaça agir caso os EUA ou a Otan enviem soldados para a região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.