Santo André elogia reformado gramado do Bruno Daniel

Dérek Bittencourt



07/12/2021 | 00:01



Os jogadores do Santo André tiveram ontem o primeiro contato com o recém-inaugurado gramado do Estádio Bruno Daniel. Depois de 21 meses sem receber atividades esportivas – período no qual serviu para montagem de hospital de campanha e, posteriormente, entrou em obras para transformação da grama natural em sintética –, o campo voltou a ter em sua superfície bolas, jogadores e comissão técnica do Ramalhão, e ganhou elogios.

“É diferente. Vamos começar a nos adaptar com a bola mais rápida, jogo mais vivo. Então, quanto mais a gente puder trabalhar no nosso estádio, vamos tornar o fator casa determinante para bons jogos e alcançar os resultados. Então quanto mais a gente se adaptar com domínio, passe e velocidade do jogo, melhor”, declarou o técnico Thiago Carpini.

Remanescente do grupo do Paulistão deste ano e com seis anos no clube, o zagueiro PV lembra bem como era o campo natural do Bruno Daniel e agora pode desfrutar de um piso totalmente modernizado. “É muito diferente do que a gente já viveu aqui, mas acredito que é algo que vai ser bom e benéfico para a gente na competição. Vamos nos acostumar, temos tempo para isso e as equipes que vão jogar contra a gente não vão ter conhecimento do gramado, então vai ser bom a nosso favor e tentaremos usar durante o campeonato”, declarou o defensor, que confirmou ter sentido saudade do Brunão. “Fez muita falta, assim como nossa torcida. Não ter nosso estádio era como jogar todos os jogos fora de casa.”

Anunciado ontem como reforço, o volante Dudu Vieira volta para casa para sua nona temporada com a camisa ramalhina. E sua primeira atividade neste retorno foi justamente no primeiro contato entre time e campo. “Campo diferente, vamos nos habituar. Às vezes a bola vem rápida, outra hora ela para, então só o treino vai nos ajudar a estar espertos para esses jogos que estão por vir”, disse o jogador, que subiu para a Série B do Brasileiro com o Criciúma-SC.

Outra novidade anunciada ontem pelo Ramalhão foi a chegada do executivo de futebol Fabiano Melo, 46 anos, ex-América-RN.