Vinícius Silvestre agradece Jailson e espera ter mais chances no Palmeiras

06/12/2021 | 22:00



Quase todo escalado com jovens do sub-20, o Palmeiras não saiu da Arena da Baixada derrotado pelo Athletico-PR graças, principalmente, ao goleiro Vinícius Silvestre. Ele brilho com grandes defesas e foi o protagonista do time alviverde no empate sem gols em Curitiba.

Agora que Jailson deixou o clube, o atleta se tornou o reserva imediato de Weverton e espera ter mais chances em 2022 na ausência do titular da meta palmeirense, um dos três goleiros convocados regularmente por Tite e que deve defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar em 2022.

"Eu procuro manter os pés no chão. A gente procura trabalhar. Não tem essa de posição, o Weverton é fora de série. Cabe a mim trabalhar e buscar meu espaço", afirmou Silvestre. Apenas ele e Matheus Fernandes estiveram em campo do elenco principal. Todo os outros atletas estão de férias, o que permitiu que garotos do sub-20 ganhassem mais uma oportunidade de mostrar serviço. A comissão técnica também aproveita o período de descanso. Com isso, o time foi comandado em Curitiba por Paulo Victor Gomes, o PV, técnico do sub-20.

O goleiro deixou algumas palavras de agradecimento a Jailson. Aos 40 anos, o veterano não terá seu contrato renovado - o vínculo termina ao fim de dezembro - e foi dispensado pelo clube após sete anos. "Gostaria de agradecer o Jailson por tudo o que fez e acrescentou na minha vida. Um irmão que eu tenho e que vou levar para a vida toda".

O Palmeiras encerra sua participação no Brasileirão 2021 na quinta-feira, às 21h30, contra o Ceará. O duelo será realizado na Arena Barueri porque haverá um evento musical no Allianz Parque.