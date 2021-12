Foque nos benefícios corporativos

Do Diário do Grande ABC



Você piscou e estamos no último mês do ano. Para quem lida com gestão de pessoas, dezembro é crucial para o fechamento de orçamento e a organização do que será prioridade para o próximo ano. É momento importante para visualizar novas oportunidades, possibilidades, tendências e cenários futuros, aumentando o grau de previsibilidade e permitindo antecipar ações. Uma das questões mais importantes é reter talentos e diminuir o turnover (rotatividade de pessoal), e isso é sempre desafio.



No passado, os profissionais procuravam muito mais por estabilidade e, exatamente por isso, a rotatividade de funcionários era muito menor. Hoje, após perceberem que a tão sonhada estabilidade é mais difícil, procuram por saúde física e mental, tempo para lazer e família e, acima de tudo, benefícios que sejam realmente atrativos.



Pesquisa realizada pelo Insper (instituição de ensino superior brasileira) mostrou que 90% das pessoas acreditam que os benefícios corporativos são o principal fator de motivação para permanecerem ou não em um emprego. Ou seja, eles são a prioridade, e não algo secundário. O primeiro ponto que deve ser observado antes de reservar parte do orçamento para os benefícios corporativos é fazer isso em conjunto com os colaboradores. Quando o turnover é baixo, ou está sob total controle, isso mostra a saúde organizacional e deixa os funcionários mais satisfeitos e seguros.



Muitas vezes, o que você acredita ser excelente benefício, não é exatamente o que as pessoas estão buscando, então, utilize a comunicação a seu favor. Em alguns casos, os colaboradores podem estar planejando começar a estudar no próximo ano, então pense em como pode ajudá-los a conseguir descontos em cursos e graduações, por exemplo. Ou quem sabe a procura maior seja por benefícios em academias, ou em consultas com psicólogos? Deixe que as pessoas façam parte dessa construção.



No atual cenário ‘pós-pandemia’, com quase 50% da população brasileira vacinada com as duas doses, é importante refletir sobre o bem-estar do colaborador em 2022, e isso também passa por questões que permeiam a cabeça de todo funcionário: horários flexíveis, sistema híbrido ou home office? Esses detalhes também devem ser decididos antes do fim do ano, afinal de contas, isso muda a vida das pessoas. Priorize as necessidades dos seus colaboradores e seja criativo ao montar o seu planejamento de 2022, pois isso irá impactar no futuro da empresa.



Permita evoluir e desenvolver de forma estratégica, pense em cada indivíduo como pessoas, e não como mais um número. Permita a inovação e permita se reinventar, todos os dias.



Marco Ferelli é fundador da empresa Allya.



PALAVRA DO LEITOR

De 21 para 27, não!

De 21 para 27 vereadores? Tal medida não se justifica, pois reajustaram recentemente a planta de valores, o que se presume para fazer frente aos problemas do município, uma vez que, com isso, deve aumentar a arrecadação dos impostos e, em consequência, tributar ainda mais as pessoas da cidade. Não ficaria bem todo esse esforço sendo desviado para sustentar mais vereadores e assessores contra a vontade da população. Além disso, estão esquecendo da falta de espaço para novos gabinetes na Câmara. E aí, o que fazer? É possível, ampliando o prédio? Quanto vai custar essa reforma? Há necessidade disso? É prioridade? Perguntaram se a população está disposta a pagar essa conta? Esquecem que Santo André já é endividada, que não consegue pagar suas dívidas de precatórios, principalmente por irresponsabilidades do passado. E aí, piorar a situação é o remédio? Acredito que esteja havendo grande equívoco, por parte dos vereadores que defendem essa infeliz tese, e também daqueles que ficam quietinhos. Que tal repensá-la? A lei pode até permitir, mas não manda fazer.

Filogônio Rodrigues de Oliveira

Santo André



Celso ou Duque?

Parabéns ao vereador Márcio Colombo, de Santo André, pela louvável iniciativa de resgatar o nome de nosso lindo e importante parque (espaço de lazer e esportes) situado entre as avenidas Dom Pedro e Industrial. Antes de sua desapropriação pela Prefeitura era chamado de Chácara da GE (General Eletric) e passou a ser denominado oficialmente de Parque Duque de Caxias, em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), que foi chamado de ‘O Pacificador’ e ‘Duque de Ferro’. Liderou o Exército Brasileiro nas guerras Cisplatinas e do Paraguai. Conquistando Assunção em 1869. Apaziguou o Sul do Brasil após dez anos de sangrentas lutas na chamada Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Para nossa imensa tristeza e revolta governos dos ‘petralhas’, não satisfeitos só em saquear os cofres públicos e com planos de permanência por muitos anos no poder e enriquecer os cumpanheros, também decidiram homenagear pessoas em evidência no PT, dando nome a escolas e praças a pessoas de duvidosa honra.

Décio Maffessoni

Santo André



Carnaval 2022

Diante de mais de 615 mil brasileiros vítimas fatais do coronavírus, a maioria das nossas capitais decidiu preservar vidas ao cancelar o Carnaval. Predomina a sensatez. Vida só tem uma.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Incompetência

Quando recebemos a notícia de que os prefeitos deixaram de investir R$ 15 bilhões em educação dá para entender por que a educação de nossas crianças está no fim da fila, colhendo resultados pífios. Quando a pandemia chegou, nenhum professor sabia dar aula on-line. Na iniciativa privada professores aprenderam em uma semana. E escolas públicas? Fecharam as portas e esqueceram do compromisso com famílias, crianças e professores. Por que alunos não receberam tablets prometidos? Por que professores não foram treinados? Na escola privada se o aluno não tem aula o pai troca de escola. E na pública, para onde corre? Agora os prefeitos estão preocupados, não com a educação, mas como não serem punidos. É a incompetência exposta. Pobre Brasil!

Izabel Avallone

Capital



Prédio

Gostaria de saber qual o motivo de a Secretaria de Segurança de São Bernardo se mudar para prédio na Rua Marechal Deodoro, sendo que em consulta pública se constata que o imóvel é da Fazenda Pública do Estado, com cessão de uso à Secretaria de Saúde! Para a mudança fizeram reforma em local que já havia sido reformado em 2017. Ficam as seguintes questões que peço esclarecimento: 1 – como fica o fato de que o imóvel deve ser utilizado pela Secretaria de Saúde? 2 – reformaram em 2017 e reformam novamente agora. Por que duas reformas? 3 – o antigo prédio da pasta de Segurança será vendido? É desperdício de dinheiro público deixar prédio e terreno daquele tamanho abandonados bem no Centro da cidade.

Janaina da Silva

São Bernardo