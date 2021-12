Vasco aumenta reformulação no elenco e anuncia a saída de Romulo, Zeca e Cano

06/12/2021 | 17:35



A permanência na Série B na temporada 2022 já causa mudanças drásticas no elenco do Vasco. Nesta segunda-feira, o clube de São Januário anunciou a saída de Romulo, Zeca e Cano. Estes atletas se juntam a Ernando, Léo Jabá, Andrey, Walber e Michel.

"Chegou a hora de dizer um 'até logo'. Não é uma situação fácil para mim, pois, desde o primeiro momento em que coloquei os pés no Rio de Janeiro, vocês me acolheram e fizeram com que eu me sentisse como se estivesse voltando para casa. Serei eternamente grato! Espero revê-los em breve", disse Cano, em suas redes sociais. Ele atuou em 101 jogos e marcou 43 gols.

Contratado no início da temporada, Zeca, autor de um gol, em 46 partidas, também se despediu da torcida vascaína. "Obrigado, Vasco. Hoje me despeço desse clube gigante! Foi uma honra vestir essa camisa. Agradeço a Deus por todas as oportunidades, saio com a certeza que dei o meu melhor em cada jogo. Agradeço a todos do clube por acreditarem no meu trabalho e por me acolheram tão bem. Muito obrigado, Vasco da Gama."

Enquanto a diretoria se movimenta para acertar o elenco para a próxima temporada, o técnico Zé Ricardo, recém contratado, ainda tenta encerrar os problemas burocráticos no Oriente Médio para se desligar da equipe do Qatar SC.

Sem data fixa para ser apresentado oficialmente, Zé Ricardo vai trazer na bagagem também uma comissão técnica, que terá como maior missão trazer a equipe de volta à elite nacional. O Vasco terminou a última Série B na 10ª colocação.