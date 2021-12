BMW X4 xDrive 30i M Sport: mais tecnológico e com produção nacional

Da Redação

Com todas as suas versões a combustão sendo produzidas no Brasil, em Araquari (SC), o novo BMW X4 xDrive 30i M Sport chega ao mercado nacional com visual renovado. O SAC (Sport Activity Coupé ou Cupê de Atividade Esportiva, em português) ganha atualizações na dianteira, traseira, lateral e no interior.

A semelhança da dianteira do modelo com a do BMW X3 não é coincidência. O novo BMW X4 xDrive 30i M Sport adota o mesmo design do irmão, mas com uma exclusiva grade, que assim com o para-choque redesenhado, dá ao SAC uma aparência mais esportiva.

Os faróis de LED adaptativos ganham novo formato e são de série. As lanternas de LED traseiras também são novas e enfatizam a largura do veículo, se projetando pela carroceria coupé do BMW X4 xDrive 30i M Sport com design tridimensional. O para-choque traseiro, com design mais agressivo e as novas rodas de 20 polegadas, completam o visual.

BMW X4 xDrive 30i M Sport: interior

O BMW X4 xDrive 30i M Sport adota o mesmo interior do novo BMW Série 4. Duas telas, de 12,3 polegadas de alta resolução, exibem as informações do veículo e do sistema de entretenimento – sendo esta última sensível ao toque e compatível com Apple Car Play e Android Auto.

O ar-condicionado tem controle de temperatura automático com três zonas. Além do porta-copos, o novo console central acomoda a alavanca seletora de marchas, botões para o sistema start/stop e partida do motor, freio de estacionamento elétrico, controle da multimídia entre outros comandos do veículo.

BMW X4 xDrive 30i M Sport: desempenho

A versão xDrive30i M Sport traz sob o capô um motor de quatro cilindros em linha, 1.998 cm³, TwinPower Turbo, que rende 252cv de potência (entre 5.200 e 6.500 rpm) e 350Nm de torque máximo (entre 1.450 e 4.800 rpm).

Neste caso, a aceleração do BMW X4 xDrive 30i M Sport é de de 0 a 100 km/h é feita em 6,4 segundos, e a velocidade máxima é de 240 km/h. A transmissão é automática de oito marchas, com aletas atrás do volante para trocas manuais. A tração, como o próprio nome do carro já diz, é o integral BMW xDrive.

A pitada M Sport também não fica de fora quando o assunto é dinâmica. A sensação de agilidade e conforto ao volante do novo BMW X4 é realçada graças à direção esportiva variável Servotronic, capaz de proporcionar uma direção mais direta e ágil com menor esforço de esterçamento; à suspensão esportiva M, dotada de amortecedores reguláveis; e ao Performance Control, dispositivo responsável por comandar as rodas individualmente, possibilitando melhorar a dinâmica de condução do BMW X4 xDrive 30i M Sport.

BMW X4 xDrive 30i M Sport: tecnologia e conectividade

O BMW X4 xDrive 30i M Sport vem ainda recheado de tecnologia e conectividade. É o caso dos sistemas Driving Assistant com ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo), Parking Assistant Plus, Surround View, com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

O Driving Assistant oferece uma condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

O Parking Assistant Plus, por sua vez, permite estacionar o veículo automaticamente, realizando manobras com a máxima precisão e segurança, com a ajuda de câmeras e sensores externos, e da função Surround View, que exibe imagens do entorno do veículo, em tempo real, na tela do sistema de navegação.

Há ainda o BMW Gesture Control, que permite controlar diversas funcionalidades da central multimídia fazendo gestos com as mãos, tanto do motorista quanto do passageiro, e sistema de som premium da renomada Harman Kardon com 16 alto-falantes e 464W de potência.

Também de série, o BMW ConnectedDrive do BMW X4 xDrive 30i M Sport é um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em smartphones – conectado à internet. Esta tecnologia permite obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de Concierge, como reservas de hotéis e recomendações sobre restaurantes e chamada de Emergência Inteligente.

Com o My BMW App, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis e acionar a ventilação do carro. Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível do tanque de combustível ou a autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control como, fluído de freio ou óleo do motor, e ainda, receber notificações a cada atualização de software (Remote Software Upgrade).

Inteligente e adequado ao humor

A evolução da tecnologia tem criado sistemas cada vez mais interessantes. Caso dos Intelligent Personal Assistant (IPA) e do Caring Car. O primeiro permite uma interação, por voz, com o próprio carro de forma natural, permitindo ativar diversas funções do veículo, por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência, abertura de janelas, entre outros.

Já o Caring Car adequa o automóvel de acordo com o humor do proprietário. A funcionalidade transforma o interior do veículo ativando diversos sistemas com funções pré-definidas.

Por exemplo, em caso de cansaço, basta dizer ao assistente pessoal inteligente “Olá, BMW, estou cansado (a)”, e o sistema automaticamente ajusta a música ambiente, a temperatura do ar-condicionado, a iluminação interior, e o teto solar para criar um ambiente propício para se revitalizar.

O novo BMW X4 xDrive 30i M Sport está disponível em oito opções de cores para a carroceria:

Branco Alpino,

Carbon Black,

Preto Safira,

Cinza Sophisto,

Branco Mineral,

Azul Phytonic,

Vermelho Piemont

e Cinza Brooklyn

E cinco opções de acabamento interno:

Couro Vernasca Preto/Preto,

Couro Vernasca Mocha/Preto,

Couro Vernasca Vermelho Tacora/Preto,

Couro Vernasca Preto com costuras vermelhas e

Couro Vernasca Preto com costuras azuis

O preço sugerido do BMW X4 xDrive 30i M Sport é de R$ 475.950.