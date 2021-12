Paróquia em Ribeirão Pires coloca pedras para afastar moradores de rua

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



06/12/2021 | 16:23



A paróquia Sant’Ana de Ribeirão Pires, no bairro Sant’Ana, conta com pedras na sua fachada para afastar pessoas em situação de rua, que ficam impedidas de dormir no local. Os objetos foram denunciados pelo padre Julio Lancellotti em seu perfil no Instagram. O religioso atua na Igreja Católica da Capital e é conhecido por defender os sem-teto. A equipe de reportagem do Diário foi hoje pela manhã até a paróquia e confirmou a existência das pedras.

O religioso, que é responsável pela Pastoral do Povo de Rua da Capital, órgão católico relacionado ao tema, costuma denunciar a existência dos objetos em cidades por todo o país. Em fevereiro desse ano, ganhou repercussão vídeo em que o padre utilizou marreta para quebrar pedras debaixo de viaduto da Capital. Após o episódio, a Prefeitura de São Paulo retirou os objetos e o assunto ganhou evidência. Lancellotti publicou foto com as pedras no templo de Ribeirão Pires com a legenda “aporofobia em ação”, em referência ao preconceito contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na tarde dessa segunda-feira, a publicação na rede social contava com mais de 1.400 comentários. Seguidores criticaram a atitude da paróquia.“Até Igreja fazendo isso”, lamentou a seguidora Maria Cecilia. “Discípulos de qual Cristo essa gente é?”, questionou Gislane Cremoni Rosa. “Que contradição! Não entendo esse povo que se diz cristão. Deveriam era abrir as portas das igrejas para acolher os sem-teto. Ali é a casa do Senhor Jesus Cristo que sempre esteve ao lado dos pobres”, escreveu Silvia Pereira.

O Diário questionou a Diocese de Santo André, responsável pelas paróquias do Grande ABC, que não havia se posicionado de maneira oficial até o momento da publicação dessa reportagem. Já o padre Ryan Holke, responsável pela Pastoral do Povo de Rua da região, órgão criado em setembro desse ano, relatou estar apurando o caso e reiterou o apoio da Diocese à população de rua.

Questionado pelo Diário sobre a publicação no Instagram, Lancellotti afirma que os responsáveis pelas pedras nos diversos casos pelo país costumam apresentar outros motivos para a colocação dos objetos, como evitar o estacionamento de veículos. Ele justifica o porquê da prática ocorrer em paróquias católicas. “A aporobia é geral. Todo mundo está envolvido”, diz.

O advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos humanos, afirma que a prática não deve gerar consequências jurídicas à paróquia e à Diocese. Ele relata que os casos pelo país têm levado câmaras de vereadores a receberam projetos de lei com a proibição da instalação das pedras. “São obras hostis, que visam excluir ainda mais a população de rua”, opina.

Também tramita na Câmara dos Deputados o PL (Projeto de Lei) 488/21, do deputado Joseildo Ramos (PT-BA), que pretende proibir a prática. A proposição aguarda análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania).