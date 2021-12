Sthefane Matos afirma ter tocado parte íntima de Dynho Alves

06/12/2021 | 16:11



Mais uma polêmica em A Fazenda 13! No último domingo, dia 5, Sthefane Matos afirmou para Aline, por meio de códigos, que tocou nas partes íntimas de Dynho Alves algumas vezes e que estava receosa de que as câmeras tivessem captado o momento.

- Eu tô preocupada com o dia da scinapi, contou se referindo à piscina

- Você passou a mão na ovelha?, perguntou a amiga em resposta, falando a respeito da genitália do cantor. E, quando Sthe confirmou, ela disse então que esbarrar ou encostar era normal e podia acontecer.

- Mais de três vezes é esbarrar?, disparou a influenciadora antes de cair na gargalhada.

- E como que é a recíproca?, continuou Aline.

- Quem começou foi ele, admitiu.

Enquanto isso, MC Mirella, que era casada com Dynho e pediu divórcio após as atitudes polêmicas dele dentro do reality, postou uma indireta no Twitter sobre o comportamento recente dos dois participantes:

Como que chora e faz cena sabendo no seu consciente toda verdade? O dom de atuar é pra quem tem mesmo.