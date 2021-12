Kayky Brito mostra quarto do primeiro filho que espera com namorada, Tamara Dalcanale

06/12/2021 | 16:11



Kayky Brito está esperando a chegada do seu primeiro filho junto com a namorada, Tamara Dalcanale, e resolveu compartilhar detalhes do quartinho do neném, Kael, com os internautas - nas imagens é possível ver que o ambiente combina tons de azul com branco.

Oii, hoje vim mostrar o quarto do Kael. O papel de parede e os móveis são da @lilibee que oferece qualidade nos produtos. Além disso, eles personalizam quadros e papéis de parede de acordo com o que você escolher! O nosso foi desenvolvido como queríamos e também está a venda no site!

O quarto foi desenhado e projetado pelas arquitetas @estudio.noar e @danielamoralesarquitetura . Um obrigado especial aos itens de decoração @ludiquedesign & @lojagarimpe #teamo, escreveu o ator nas redes sociais.