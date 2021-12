Bandeira branca! Filhos de Gugu Liberato posam com a mãe nos Estados Unidos

06/12/2021 | 16:11



Tudo em paz na família Liberato! Os filhos de Gugu declararam ao Domingo Espetacular que, apesar dos desentendimentos a cerca da herança do pai, voltaram a conversar e fizeram as pazes. Como prova disso, Rose Miriam compartilhou um clique em que João Augusto e uma de suas filhas gêmeas apareceram juntinhos ao lado de amigos.

Vale lembrar que o filho mais velho de Gugu chegou a cortar relações com as irmãs Marina e Sofia após elas criticarem a tia, Aparecida Liberato, e apoiarem a causa da mãe, que busca na Justiça o reconhecimento de união estável com o apresentador.

Durante a briga, João comemorou o aniversário de 20 anos de idade apenas ao lado da mãe e da namorada, e ainda alegou que as irmãs poderiam estar sendo manipuladas.