André Gonçalves celebra aniversário de Danielle Winits após ser condenado por não pagar pensão

06/12/2021 | 16:11



Como você viu, recentemente André Gonçalves foi condenado na Justiça por não pagar pensão alimentícia à filha Valentina, de 18 anos de idade, fruto do relacionamento com Cynthia Benini.

De acordo com o jornal Extra, ele cumprirá a pena em prisão domiciliar com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, o ator não deixou de comemorar o aniversário de sua esposa Danielle Winits, que completou 48 anos de idade no último domingo, dia 5.

A chefe de cozinha Helena Murucci revelou nos Stories do Instagram que preparou uma refeição pra lá de especial para o casal celebrar a data.

Isso é risoto?, pergunta André no vídeo publicado pela profissional.

É risoto. Ó, zerei a vida, ó pra quem que estou cozinhando hoje. E no aniversário de quem? Sereia, diz Helena mostrando os artistas para a câmera e focando em Danielle.

Eu que estou zerando a minha vida, né, porque sou a que não faz um arroz, brincou a atriz em resposta.