Obituário - 07 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Kan Okazaki, 97. Natural do Japão. Residia na Vila Alzira em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Ester Venâncio do Nascimento, 96. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Raimundo Damasceno de Lima, 91. Natural de Porteiras (Ceará). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dealtina Maria Jardim, 88. Natural de Tijuca (Santa Catarina). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Alvarez, 87. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Anna Gimenes Sert, 84. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Laércio Pinto, 83. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Lourdes de Jesus Almeida, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Ernesto Perucio Senatore Squiles, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Chelegão, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Edna Silva Lima, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Hisae Makino, 105. Natural do Japão. Residi no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Maria Rodrigues dos Santos Gomes, 95. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3. Vale da Paz, em Diadema.

Paolo De Cecco, 92. Natural da Itália. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena Frige, 86. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo Lucherini, 83. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Heni Ribeiro de Carvalho, 81. Natural de Conquista (Minas Gerais). Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Aparecida Fudoli da Silva, 75. Natural de Manduri (São Paulo). Residi no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Geni Ferreira da Silva, 75. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Genival da Silva Machado, 74. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

João Soares dos Santos, 73. Natural de Simão Dias (Sergipe). Residia no Jardim Independência, em São Bernard. Dia 3. Vale da Paz, em Diadema.

Vera Lúcia Muller, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Ricardo Modesto Ferreira, 15. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Estudante. Dia 3, em Santo André. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Philogonio Barboza, 88. Natural de Abaíra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Joselita Nigmann, 83. Natural de Uibaí (Bahia). Residia na Vila Paulina, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Dalgiza Vital de Oliveira, 83. Natural de Analândia (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Regina Angeloria da Silva, 82. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes da Silva, 72. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no Jardim Boa Vista, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Delcy da Silva, 62. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Márcio Rogério Ribeiro da Silva, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Fabrício Vasconcelos de Bulhões, 24. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Gilson de Oliveira, 67. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Paulo Antonio, 73. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.