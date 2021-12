WhatsApp: mensagens temporárias ganham novos recursos; veja o que muda

Da Redação

Para dar mais opções de privacidade aos usuários, o WhatsApp lançou o recurso de mensagens temporárias no ano passado. Mais recentemente, o aplicativo passou a oferecer uma maneira de compartilhar fotos e vídeos que desaparecem após serem visualizados somente uma vez.

Hoje (6), o WhatsApp lançou novos recursos a respeito de privacidade. São mais opções para controlar por quanto tempo suas mensagens ficam guardadas com as mensagens temporárias por padrão.

Agora, você pode ativar as mensagens temporárias por padrão para todas as suas novas conversas. Assim, todas as mensagens em novas conversas individuais iniciadas por você ou por outra pessoa serão configuradas para desaparecer após a duração escolhida.

Ao app, também foi adicionada nova opção que pode ser ativada ao criar conversas em grupo. Esse novo recurso é opcional e não altera nem apaga as mensagens de nenhuma das suas conversas em andamento. Passam a fazer parte do WhatsApp duas novas durações para as mensagens temporárias, além da já existente de 7 dias: 24 horas e 90 dias.

Se você ativar as mensagens temporárias por padrão, uma mensagem será exibida nas suas conversas informando seus contatos de que essa é a configuração padrão que você escolheu. Assim, fica claro para seus contatos que não é nada pessoal, mas sim sua escolha para se comunicar com mais privacidade no WhatsApp daquele momento em diante.

Porém, se você quiser que as mensagens de uma conversa específica fiquem guardadas para sempre, poderá trocar a configuração da conversa. Para ativar esse novo recurso, acesse suas configurações de privacidade e selecione “Duração padrão”.

